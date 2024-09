VV Anjum winnend uit de startblokken

sportnieuws zo 1 september 2024, 9.42

EANJUM - Het Anjumer kaatsseizoen kwam ruim een week geleden ten einde met de traditionele Anjumer PC. Zaterdagmiddag sloeg Anjum voor best op in de bekerwedstrijd tegen het niet geheel complete VIOD.

Arjen Schregardus werd tot koning uitgeroepen. Hij tekende voor de eerste twee doelpunten van het nieuwe seizoen. Het leverde Anjum een 2-0 overwinning op. Een mooie start voor de debuterende hoofdcoach Tinus Huisma.

Anjum gaat samen met drie teams de strijd aan om een plekje in de knock- out fase van het bekertoernooi. Komende zaterdag volgt de uitwedstrijd tegen Ouwe Syl dat de uitwedstrijd tegen Blija met 1-3 won. Het is duidelijk dat de winnaar van het onderlinge treffen komende zaterdagmiddag op sportpark Ouwe Syl goede zaken doet om als eerste in de poule te eindigen.

Voordat de competitie op zaterdag 21 september start met een uitwedstrijd tegen VIOD, volgt een week eerder nog de ontmoeting met Blija op het eigen Kolkenfjild.