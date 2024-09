VV Drachten wint met 3-0 van VV Waskemeer

sportnieuws za 31 augustus 2024, 22.51

DRACHTEN - Op Sportpark De Peppel heeft zaterdag de selectie van VV Drachten een overwinning geboekt op VV Waskemeer. Na 90 minuten voetballen stond er 3-0 op het scorebord voor de thuisploeg.

Het was voor de Drachtsters de eerste wedstrijd in het bekerprogramma. Om 14.30 uur werd er afgetrapt en al na 18 minuten was het raak. Martijn Mozes benutte een strafschop, waarna de stand op 1-0 kwam.

Toch duurde het even voor de Drachtsters hun voorsprong konden uitbreiden. Jurjen de Groot schoot in de 79e minuut de bal tegen de touwen. Zo'n tien minuten later haalde de keeper van VV Waskemeer een van de spelers van VV Drachten onderuit. De doelman kreeg hiervoor rood.

De daarop volgende strafschop werd benut door Max van Bruxvoort. Hiermee kwam de stand op 3-0, wat ook de eindstand was van deze strijd.

Voor de tweede wedstrijd in de beker mag VV Drachten 7 september aantreden in en tegen Oosterwolde. De week daarna, 14 september, volgt de wedstrijd tegen Rottevalle.

