Dronken Mercedes-rijder botst op afslaande auto

regionaal za 31 augustus 2024, 14.17

DRACHTEN - Een dronken automobilist in een Mercedes kwam zaterdagmiddag in botsing met een afslaande auto. Het ongeval vond omstreeks 13.55 uur plaats op de Noorderdwarsvaart in Drachten.

De 45-jarige veroorzaker van het ongeval werd door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar blies bij 600 ugl. Dat is bijna 3 keer meer dan is toegestaan. Het rijbewijs van de man, woonachtig in de gemeente Opsterland, werd gelijk ingevorderd.

Het ongeval gebeurde toen een blauwe auto wilde afslaan naar het Argos Tankstation. Dit werd door de dronken automobilist te laat opgemerkt en hij botste achterop de auto.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Het ambulancepersoneel heeft de betrokkenen onderzocht. Door de klap ontstond er veel schade aan de blauwe auto. Deze botste nadat deze van achteren aan was gereden ook nog tegen een lantaarnpaal.

De weg lag enige tijd bezaaid met glas. De betrokkenen raakten niet gewond. Tijdens het ongeluk was de weg urenlang afgesloten voor het doorgaande verkeer. Een berger is ter plaatse gekomen om beide voertuigen mee te nemen.

