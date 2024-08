Tentenfeest in Kollumersweach gaat niet door vanwege boete van 10.000 euro

regionaal vr 30 augustus 2024, 17.07

KOLLUMERSWEACH - Het tentenfeest aan de Triemsterloane 48 in Kollumersweach gaat zaterdagavond niet door. De organisatoren Gerrit van der Wal en Wietse van der Beek hebben dat vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De aanleiding hiervoor is een last onder dwangsom van burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardest-Fryslân. Het gaat om een boete van 10.000 euro als het feest zaterdagavond wel doorgaat. "Ik adviseer u dan ook met klem om het evenement niet plaats te laten vinden. Toezichthouders van de gemeente zullen controleren of u zich houdt aan deze last" zo schrijft Kramer in een vrijdag persoonlijk overhandigde brief.

De organisatoren hadden geen enkele vergunning voor het evenement aangevraagd. "Het is verboden om zonder een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren of zonder melding een klein evenement te organiseren." zo staat in de brief geschreven. Ook beschikten ze niet over een vergunning om drank te mogen schenken.

"De opzet van ons was een gedeelte aan een goed doel te schenken maar helaas gaat dit nu ook niet door." zo laat Gerrit van der Wal op Facebook weten. Hij vermoedt dat een anonieme tip de oorzaak is van het optreden van de gemeente. Het evenement werd publiekelijk ook al een maand lang aangekondigd op Facebook.