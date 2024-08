Herdenking Engelse en Australische vliegeniers op crashlocatie

regionaal do 29 augustus 2024, 10.12

HOLWERT - De inzittenden van de Engelse Vickers Wellington, die op 26 juni 1943 neerstortte in de zeedijk bij Holwert, werden donderdag herdacht. Nabestaanden van de verongelukte vliegeniers uit Engeland en Australië zijn bij de herdenking aanwezig.

Een aantal gasten werd vervoerd naar de herdenkingsplek in een tiental oude legerauto's van Keep them Rolling. Tijdens de herdenking werden er speeches gehouden, Volkslieden gespeeld en kransen gelegd.

Momenteel wordt het vliegtuig, met daarin waarschijnlijk nog de stoffelijke resten van de jonge mannen, geborgen. Op de locatie van de crash werd donderdag de herdenkingsceremonie gehouden. Ook kregen de nabestaanden uitleg van Defensie over de bergingswerkzaamheden.

Bommenwerper

De Vickers Wellington HE346 was op de terugweg van een bombardementsmissie.

Het toestel was in de nacht van 25 juni opgestegen vanaf de Engelse basis Kirmington in Lincolnshire. Doel was het bombarderen van de Duitse oorlogsindustrie in Gelsenkirchen.

Neergeschoten bij Friesland

Op de terugweg naar Nederland wordt het toestel opgevangen door de Duitse radars. Een Duits jachtvliegtuig wordt er op afgestuurd en schiet het toestel neer. De Wellington crasht in de zeedijk tussen Holwert en Ternaard. De volgende ochtend bij daglicht was alleen een groot gat gevuld met water en enkele restanten van het vliegtuig te zien. Voor de rest helemaal niets meer. Het toestel had zich met grote kracht in de grond geboord.

Aan boord van het vliegtuig zaten:

Piloot, Warrant Officer Charles Alfred Mattress (25 jaar, Ballina New South Wales, Australië);

Boordschutter, Sgt Thomas Ball (21 jaar, Prestwich, Verenigd Koninkrijk);

Radiotelegrafist/boordschutter, Sgt. Norman Ronald Parry (21 jaar, Londen Verenigd Koninkrijk);

Bommenrichter, Sgt John Pieter Priestly (22 jaar, Lough, Verenigd Koninkrijk);

Navigator, Sgt. Alfred Mortimer (31 jaar, Thurnscoe, Verenigd Koninkrijk).

De bemanning van het toestel bestond uit meerdere nationaliteiten. Dat was op zichzelf al een bijzonder gegeven. De piloot van de Wellington HE346 is Warrant Officer Charles Alfred Mattress uit Ballina New South Wales. Hij heeft zich op 16 september 1940 aangemeld bij de Royal Australian Airforce (RAAF).

Zijn tweelingbroer Fred en jongere broer Ronald doen hetzelfde. Zij schrijven hiermee geschiedenis. Het is voor het eerst dat 3 broers uit één gezin tegelijk in dienst treden bij de RAAF. De 3 jongemannen komen uit een vooraanstaande familie. Het zijn achterneven van Sir James Grigg, staatssecretaris van de onderkoning van India en minister van oorlog in het kabinet Churchill.

Sgt. Thomas Ball woonde in Prestwich bij Manchester en werkte eerst voor de luchtbeschermingsdienst als brandweerman.

Sgt. Norman Ronald Parry groeit op in Greenwich Londen. Hij meldt zich vrijwillig aan bij de RAF en wordt in Blackpool opgeleid als radiotelegrafist. In Schotland volgt hij ook de opleiding tot boordschutter.

Sgt. John Priestly wordt als enig kind geboren in Cardiff (Wales) maar groeit op in Loughborough ten noorden van Leicester. Hij meldt zich in 1941 bij de RAF aan en werkte daarvoor als technisch tekenaar. Direct na zijn huwelijk in 1942 vertrekt hij naar Zuid Afrika om zijn opleiding te doen tot bommenrichter.

Navigator Sgt. Alfred Mortimer groeit op in de mijnstreek ten westen van Yorkshire. In 1941 gaat Alfred in dienst bij de RAF. Voor de oorlog werkte hij als houthakker en bouwvakker. Hij krijgt in Canada zijn eerste vliegtraining en wordt opgeleid aan de No 10 Air Observer School in Chatham New Brunswick tot navigator. In 1942 keert hij terug naar Engeland.

De SMAMF heeft onderzoek gedaan naar de nabestaanden van de vliegeniers. Het is de vrijwilligers van Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF) gelukt om de nabestaanden van de vliegeniers in beeld te brengen. Vele uren van speurwerk zijn daaraan vooraf gegaan.

Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken

In Noardeast-Fryslân worden onder de vlag van dat programma twee vliegtuigwrakken geborgen. Het andere toestel is een Messerschmitt Bf 109. Dit toestel stortte neer op 16 juli 1943 in het Noarderleech bij Hallum. Zeer waarschijnlijk na een stuurfout van de piloot, de enige inzittende van het toestel. Dit toestel is inmiddels geborgen, waarbij menselijke resten zijn gevonden.

