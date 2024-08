Einde van traditie: laatste OPA wagen op weg naar de sloop

wo 28 augustus 2024

BURGUM - De allerlaatste OPA (Oud Papier Actie) wagen heeft zijn laatste rit gemaakt. De aanhanger werd deze week afgeleverd bij de schroothandel in Burgum. Het ophalen van oud papier met de trekker en wagen was een traditie geworden in Burgum.

De gemeente Tytsjerksteradiel vond de wijze waarop het papier werd ingezameld niet veilig meer. Tijdens de ophaalrondes stonden vrijwilligers achterop de wagens en dat kan tegenwoordig niet meer. De vrijwilligers waren het hier niet mee eens maar stonden met de rug tegen de muur. "Nog even en je moet bij het vissen van de kant een zwemvest dragen...." aldus Jan Admiraal van OPA.

De OPA standplaats is deze week helemaal gekuist achtergelaten. Jarenlang stonden de aanhangers op de loswal in Burgum. Op deze plek staan ook de containers waar mensen nog altijd oud papier kunnen afleveren.

Klem

Er wordt al een half jaar geen oud papier meer opgehaald door OPA omdat de vrijwilligers klem zitten. "Omrin is niet in staat op de met hen afgesproken inzameldata wagens te leveren. Dan verzoeken wij dit zelf te regelen en dat zou niet zijn toegestaan..." In mei werd duidelijk dat het gemeentebestuur niet toestond dat het oud papier met wagens van de NNRD wordt opgehaald.

Oud papier bij ondernemers

Terwijl OPA wacht op een oplossing en hoopt dat zij volgend jaar weer een 'aanwijzing' krijgen om oud papier op te mogen halen. "Wel zamelen we actief in bij de ondernemers en dat levert proportioneel aardig op. Die inzameling loopt niet via toestemming van de gemeente, maar wordt uitgevoerd op de vergunning van Huhtamaki. Die heeft het aan OPA uitbesteed." zo zegt Admiraal.

De negen aanhangwagens zijn inmiddels verdwenen van hun vaste stek op de loswal. Drie MF-575/565/560 tractoren staan nog te koop "en die zijn zeker nog niet versleten...."

In Burgum wordt het oud papier nu alleen opgehaald door de vrijwilligers van Wetterwille. Op hun website staan de data van de ophaalrondes. Tot 2024 deden de twee vrijwilligersclubs het om en om.

