Nepagent (20) opgepakt in Drachten

regionaal di 27 augustus 2024, 17.25

DRACHTEN - Een 20-jarige 'nepagent' uit de gemeente Westerkwartier is maandagmiddag door de politie opgepakt. Agenten zagen de man over de Folgeren in Drachten in een auto rijden. Hij viel op vanwege zijn opvallende rijgedrag.

De man besloot ervandoor te gaan toen hij een stopteken kreeg. Na een korte achtervolging kwam de auto tot stilstand aan de Eendekroos en ging de bestuurder er te voet vandoor. Even verderop kon hij worden aangehouden voor het negeren van een stopteken. Ook bleek hij na een drugstest zeer waarschijnlijk onder invloed te hebben gereden.

In de auto lag een papieren tas met daarin een geldkist. Uit politie-onderzoek blijkt dat het gaat om een geldkist die is weggenomen na een oplichtingszaak in Sneek. Een mevrouw werd in de ochtend slachtoffer van een nepagent, die bij haar aan de voordeur kwam om waardevolle spullen zogenaamd 'in beslag te nemen'.

De man is daarom ook aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij deze oplichting. Ook kreeg de politie maandag meerdere meldingen van personen die telefonisch waren benaderd door een zogenaamde agent. Zij hadden door dat het niet in de haak was en verbraken de verbinding.

Het is nog onduidelijk of het gaat om dezelfde verdachte die ook deze mensen benaderd heeft, ook dat maakt onderdeel uit van het onderzoek.