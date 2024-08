Brandmelding bij verwarde bewoner in FeanwÃ¢lden

Brandmelding bij verwarde bewoner in Feanwâlden

regionaal di 27 augustus 2024, 8.49

FEANWALDEN - De brandweer moest maandagnacht omstreeks 2.00 uur uitrukken naar een woning aan de Tjipke Postmastrjitte in Feanwâlden. Er zou brand zijn op de benedenverdieping van een woning.

Omdat er nog iemand in de woning aanwezig was, werd er gelijk opgeschaald zodat er twee brandweerploegen werden opgeroepen.

Bij aankomst werd duidelijk dat de situatie al onder controle was. De bewoner was al uit het huis en de situatie leek mee te vallen. De bewoner was vooral verward. De brandweer is daarop teruggekeerd naar de kazerne.