Drie brandweerploegen in actie na brandmelding bij Sonac

regionaal di 27 augustus 2024, 0.05

SUMAR - De brandweer van Burgum moest maandagavond uitrukken voor een brandmelding bij Sonac aan de Damsingel in Sumar. De eerste melding was om 22.30 uur.

Ook de hoogwerker van de Leeuwarder brandweer werd gelijk opgeroepen.

Er bleek iets aan de hand te zijn in of op het dak van een gebouw op het midden van het terrein van het verwerkingsbedrijf. Ook was duidelijk dat de mogelijke brandhaard op enige hoogte zat. Op 8 mei 2022 was op nagenoeg dezelfde locatie ook al sprake van brand.

Even na 23.00 uur werd ook de brandweer van Oudega opgeroepen. Zij kwamen met spoed ter plaatse en hebben aan de Damsingel een watervoorziening aangelegd. Deze is ook korte tijd gebruikt voor vermoedelijk bluswerk op het fabrieksterrein.

Met de hoogwerker zijn rond 23.45 uur meerdere brandweermensen het dak opgegaan om een inspectie uit te voeren.

FOTONIEUWS