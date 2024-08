Waarom zou je kiezen voor een afkickkliniek die ver weg is?

ma 26 augustus 2024, 12.50

APPELSCHA - Waarom zou je kiezen voor een afkickkliniek die ver weg is? Heb je besloten dat je hulp wil zoeken voor je verslaving, dan is er een keuze die je moet maken. Namelijk, waar wil je deze hulp het liefste krijgen? Je zou kunnen kiezen voor een afkickkliniek ver weg van je vertrouwde omgeving. Als je ver weg gaat voor je afkicktraject, dan kun je helemaal ontsnappen aan je dagelijkse leven. Daar zijn vaak triggers die je kunnen herinneren aan je verslaving, zoals bepaalde situaties, plaatsen of mensen. Als je je in een andere omgeving bevindt, dan kun deze triggers vermijden en je volledig richten op je herstel. In Zuid-Afrika vind je niet alleen een prachtige omgeving, maar ook een andere cultuur. Dit maakt het vaak makkelijker om afstand te nemen van oude gewoontes. Een andere reden om te kiezen voor een kliniek in het buitenland is de zorg en begeleiding. Er zijn in Zuid-Afrika gespecialiseerde klinieken die een intensief en uitgebreid programma aanbieden. Zo kun je kiezen voor een afkickkliniek in Zuid-Afrika waar ervaren professionals werken om je te helpen.

Rust en focus

Ver weg van huis kun je soms ook eerder de rust en focus vinden die nodig zijn voor een succesvol herstel. Op het moment dat je weg bent van je verplichtingen en dagelijkse stress, kun je je helemaal richten op jezelf en het herstelproces. Er zijn klinieken in Zuid-Afrika die zich in rustige en serene omgevingen bevinden, zoals in de natuur of dicht bij de kust. Zo'n rustige setting kan je helpen om te herstellen en bijdragen aan je mentale welzijn. Helaas kleeft er nog steeds een stigma aan verslavingsproblematiek. Je kunt anoniem blijven en ontkomen aan eventuele oordelen van mensen in je omgeving door naar een kliniek in het buitenland te gaan. Zo krijg je de ruimte om je zonder schaamte op je herstel te richten. De anonimiteit en discretie die een buitenlandse kliniek biedt, kunnen een grote opluchting zijn voor jou en je naasten.

Nieuwe perspectieven

Een nieuwe cultuur en andere omgeving kan je ook andere perspectieven geven. Zuid-Afrika heeft niet alleen een andere cultuur, maar ook adembenemende landschappen. Dit zou kunnen helpen om je gedachten te verzetten en nieuwe manieren te vinden waarop je met je verslaving omgaat. De omgang met mensen uit een andere cultuur kan je horizon verbreden of je andere inzichten geven in je eigen situatie. Hoewel een verblijf in een afkickkliniek absoluut geen vakantie is, kan een mooie locatie zeker wel bijdragen aan een gevoel van ontspanning. Ben je in een mooie omgeving, dan kan dit een positief effect op je gemoedstoestand hebben en je motivatie om te herstellen vergroten.

Al met al dus veel redenen om een afkickkliniek ver weg van huis te kiezen. In een nieuwe omgeving zonder triggers en met professionele hulp kun je beginnen aan je herstel!