Ook in tweede oefenduel verlies voor ONT

sportnieuws zo 25 augustus 2024, 17.34

OPEINDE - ONT oefende zaterdag tegen zaterdag derde klasser Drachten en verloor met 2-3. ONT kon de 2-0 voorsprong bij rust niet over de streep trekken.

Dat had twee redenen. Het veelvuldig wisselen deed ONT geen goed en ook kon ONT het in de tweede helft niet meer bijbenen. Logisch tegen een tegenstander die twee weken langer in training is.

