Opende winnaar sterk bezet S&A Timmer- en Metselwerken-toernooi

Klaas Dijkstra zo 25 augustus 2024, 17.20 sportnieuws zo 25 augustus 2024, 17.20

HARKEMA - De 27ste editie van het Harkemaster regiotoernooi is een prooi geworden voor derdeklasser Opende. De manschappen van trainer Albert Wijbenga bleven op sportpark De Bosk de gehele middag ongeslagen en konden derhalve terecht prijken met de Sjoerd van der Wijk-cup.

Met talloze honderden bezoekers, doelpunten om de vingers bij af te likken en een nazit waar maar geen einde aan leek te komen kan de organisatie terugkijken op een geweldige dag, waarop het deelnemersveld naast winnaar Opende en gastheer Harkema-Opeinde door Boornbergum, ONB, Rijperkerk, IJVC, Harkemase Boys II en Suameer werd gecompleteerd.

Voor de toernooi-organisatie is er voorafgaand aan de dag van handeling ieder jaar weer een aantal onzekerheidjes. Het weer om te beginnen. Dat was - in tegenstelling tot eerdere berichtgevingen - voortreffelijk ten tijde van de wedstrijden.

Daarnaast zijn er de tegenvallers in de vorm van afzeggingen. Toen de bouwvak net was begonnen moest een deelnemer zich afmelden. Gelukkig kon er in dit late stadium snel geschakeld worden en werd in Harkemase Boys II een zeer welkome vervanger gevonden.

Dan was er nog het drietal afmeldingen van de arbitrage. Ook deze horde werd uiteindelijk snel genomen; Klaas Mozes en Germ Wijnia – laatstgenoemde aanwezig namens IJVC – bleken uitstekende stand-ins en leiden zo samen met Johannes van Houten, Jacob Broersma en Peter Pool de middag in goede banen.

Groep A

Het Harkemaster regiotoernooi was in een recent verleden dikwijls het toneel van een handvol vijfdeklassers. Anno 2024 was van het laagste standaardniveau enkel nog Suameer aanwezig. Dat dit geenszins betekende dat er van deze ploeg niets hoefde te worden verwacht, kwam in het openingsduel van "de Skiepekoppen" tegen Harkema-Opeinde tot uiting.

In de tiende minuut was het clubtopscorer-aller-tijden Liekele Paulusma die een doelpunt maakte dat in de verste verte niet deed suggereren dat er een kelderklasser aan het werk was. Vanuit de draai kegelde Paulusma een voorzet vanuit de draai in de verste kruising, de formatie van de in Harkema welbekende Jan van der Lei op 0-1 zettend. Dit wel enigszins tegen de verhouding in.

Dat de gastheer nog niet tot scoren was gekomen, was mede de verdienste van de heldhaftig keepende Suameer-goalie Haaije Pijl. Pas in de laatste minuut moest de Sumarder goalie het antwoord schuldig blijven toen na een afgeslagen voorzet van Alex van der Tuin de bal in een scrimmage via Wytse Couperus in de touwen caramboleerde. Een terechte gelijkmaker, al overheerste aan Harkemaster zijde het gevoel dat er ondanks de late treffer twee punten verloren waren gegaan.

Op veld B kwam bij Rijperkerk-ONB dezelfde score in de boeken. Voor Rijperkerk scoorde Victor van de Wetering, aan Drachtster kant doelpuntte Dave Boonstra. Dat betekende dat na de openingswedstrijden nog niets over de uitkomst van poule A was te zeggen. Dat veranderde rap omdat Harkema-Opeinde en Rijperkerk hierna wisten te winnen en door de onderlinge confrontatie in het laatste groepsduel dus een van deze twee ploegen om de hoogste eer zou gaan spelen.

Op het hoofdveld zegevierde Harkema-Opeinde tegen ONB doordat Dennis Postma met een fraaie boogbal de vijandelijke keeper kansloos liet. Op de groene mat ernaast bleek Rijperkerk de sterkste in de Tytsjerksteradiel-derby tegen Suameer. Thom Stielstra en andermaal Victor van de Wetering bewerkstelligden een 2-0 zege voor "De Protters".

Door het betere doelsaldo zat Rijperkerk - aantredend met een mooie mix van jeugdig enthousiasme en dertigers zoals de betrouwbare goalie Redmer Jorna, goalgetter Robert van der Laan en de onverslijtbare aanvoerder Rinze Scholte - met deze uitslag in een zetel naar de eerste plek.

Een punt in het laatste groepsduel tegen Harkema-Opeinde volstond voor de groepswinst. Dat benodigde punt leek er ook te komen, tot de laatste minuut aanbrak. Vanaf zeker dertig meter besloot Sytze Wouda zijn geluk te beproeven op het Rijperkerk-doel. Met succes! Als een granaat kletterde de bal via de onderkant van de lat in de touwen.

De eerste plaats behoorde zodoende toe aan Harkema-Opeinde. Rijperkerk kelderde door de late verliespartij naar plek 3 omdat ONB korte metten maakte met Suameer en met 3-0 won. Eelco Bosma, Ruben Smits en Arjen van der Werf waren de schutters.

Groep B

Poule B oogde door de late toevoeging van Harkemase Boys II als de iets sterkere groep. In deze omgeving waren het Opende en Boornbergum die uit de startblokken schoten. De Peendermantsjers begonnen met een 2-0 zege op Harkemase Boys II.

Jordy Swieringa scoorde tweemaal. Dat deed ook Mitchell van Loon namens Boornbergum verderop tegen IJVC. Dat was genoeg voor de zege. IJVC kwam namelijk niet verder dan een doelpunt van Gerrit de Vries. Diezelfde Gerrit de Vries scoorde in de tweede groepswedstrijd tegen Harkemase Boys volgens velen het mooiste doelpunt van de dag in het met mooie doelpunten gezegende toernooi.

Vanaf eigen helft verschalkte De Vries de boys-goalie, hiermee zijn ploeg de zege bezorgend. IJVC bleef zo in de race vanwege het feit Boornbergum en Opende tegelijkertijd niet tot scoren kwamen. Drie kanshebbers waren er nog bij het ingaan van poulewedstrijd nummer 3, waarin Opende zichzelf in een prima positie manoeuvreerde door IJVC met 3-1 over de knie te leggen. Niels de Jong, Jarno Westerhof en een eigen doelpunt deden de IJlsters de das om. Reinold Nooitgedacht scoorde voor de ploeg uit Súdwest-Fryslân.

Enkel een ruime zege van Boornbergum tegen Harkemase Boys II zou voor Opende roet in het eten kunnen gooien. Die ruime score kwam er niet. Harkemase Boys II-Boornbergum eindigde in 1-1 waarbij het doelpunt van de boys-reserves op naam kwam van Foppe Klaas Elzinga, Kees Hille Numan was trefzeker voor "Bombats".

Finaleronde

Tegen de klok van half 4 kon de balans worden opgemaakt aangaande de finaleronde. Voor plek 7 leverde dit een ontmoeting op tussen Suameer en Harkemase Boys II. In dit duel was het overduidelijk dat de pijp bij de met een smalle selectie naar Harkema afgereisde Suameer-troepen leeg was.

Hidde de Graaf wist aanvankelijk nog wel de 0-1 achterstand ongedaan te maken, daarna waren het de roodhemden erop en erover kletsten en uitliepen naar een 1-4 voorsprong. Een benutte strafschop van Anne Jan Pietersma deed de eindstand op 2-4 bepalen.

Namens Harkemase Boys troffen Mike Wittermans, Jelmer Kooistra en Rik Nicolai (2x) de roos. Thom Stielstra bezorgde met zijn doelpunt Rijperkerk een vijfde plaats, ten koste van IJVC en Boornbergum eindigde het toernooi op een zeer verdienstelijk derde plek door de derby tegen ONB met 0-2 te winnen. Mitchell van Loon en de slechts 15-jarige Jonathan Wijma waren de scherprechters.

De finale tussen Harkema-Opeinde en Opende was voor meerdere spelers eentje met een speciaal tintje. Voor Martin Alma in beginsel, die na een tweejarig verblijf op sportpark de Olde Wierden is teruggekeerd op het oude nest, voor Roan Alssema, die na 5 jaar deel uit te hebben uitgemaakt van het Peender vlaggenschip inmiddels het groengele shirt draagt en uiteraard voor Chris Hoeksma, voormalig aanvoerder van "De Heide" die zich in het vorige seizoen een treetje hogerop ontpopte tot een welkome steunpilaar voor het Peender gezelschap.

Ingrediënten genoeg dus voor een boeiend schouwspel, maar zoals vaker in een finale week de uitvoering af van de verwachting. Ook hier werd zichtbaar dat in het broeierige weer de vermoeidheid had toegeslagen. Hoewel Opende iets beter uiteen zette, mondde het duel snel uit in een "stalemate".

Pas toen het laatste fluitsignaal naderde, zette de derdeklasser nadrukkelijk aan om een strafschoppenreeks te vermijden. Dat het doelpunt lang uitbleef, was hoofzakelijk te danken aan Martin Alma, die eerst een bekeken inzet van Siemen Kuperus over de lat duwde, en pal daarop een pegel van Jarno Westerhof uit de hoek ranselde. In de slotseconden moest Alma uiteindelijk toch capituleren.

Na een flipperkastsituatie in het Harkemaster strafschopgebied deed Jordy Swieringa de bal in het net belanden. Ietwat een "lucky" doelpunt, maar zonder meer een verdiende!

Volledigheidshalve alle uitslagen op een rijtje:

Groep A

Harkema Opeinde-Suameer 1-1

Rijperkerk-ONB 1-1

ONB-Harkema Opeinde 0-1

Suameer-Rijperkerk 0-2

Harkema Opeinde-Rijperkerk 1-0

Suameer-ONB 0-3

Eindstand groep A

1. Harkema-Opeinde 3-7 (03-01)

2. ONB 3-4 (04-02)

3. Rijperkerk 3-4 (03-02)

4. Suameer 3-1 (01-06)

Groep B

IJVC-Boornbergum 1-2

Opende-Harkemase Boys II 2-0

Harkemase Boys II-IJVC 0-1

Boornbergum-Opende 0-0

Opende-IJVC 3-1

Harkemase Boys II-Boornbergum 1-1

Eindstand groep B

1. Opende 3-7 (05-01)

2. Boornbergum 3-5 (03-02)

3. IJVC 3-3 (03-05)

4. Harkemase Boys II 3-1 (01-04)

Plek 7/8: Suameer-Harkemase Boys II 2-4

Plek 5/6: Rijperkerk-IJVC 1-0

Plek 3/4: ONB-Boornbergum 0-2

Finale: Harkema Opeinde-Opende 0-1

Na drie achtereenvolgende toernooiwinsten slaagde Harkema-Opeinde er niet in om de titel te prolongeren, maar geen Harekiet die er om wakker lag. Met een selectie van 25 spelers had de net van een tumultueus verlopen seizoen bekomen thuisploeg bij vlagen fris van de lever ogend voetbal laten zien.

In de "derde helft" - waarin deelnemers zoals Opende, Rijperkerk en Harkemase Boys II zich tot de late uurtjes in het feestgedruis mengden – dus enkel en alleen tevreden gezichten.

Editie 27 van het Harkemaster regiotoernooi is achter de rug en een groot succes gebleken, een succes dat vele pijlers heeft. Van toernooideelnemers tot toeschouwers, van scheidsrechterskorps tot lijnenkalkers en van kantinepersoneel tot tentopbouwers!