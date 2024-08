Groot aantal artiesten op Dodo Festival in Bakkeveen

za 24 augustus 2024

BAKKEVEEN - Veel feestgangers kwamen vrijdagavond af op het Dodo Festival in Bakkeveen. Op een zeker moment werd zelfs de polonaise gelopen in het publiek.

Een groot aantal artiesten passeerde de revue: Vangrail XXL, Royal Beat, Gewoon André-Hazes tribute band, Django Wagner, Corry Konings, Rene Karst, Wesley Klein én Raymon Hermans, Douwe Kamminga, Bertus, Lytse Hille, Robert van Hemert, Pascal Redeker, Bertha Verbeek en de Kroegtijgers.

Zaterdagavond is de laatste avond van het festival in Bakkeveen. Dan staan de volgende artiesten op het podium: DJ Wilfred, The Recipe, Q5, Kris Kross Amsterdam, Antoon + Band en All Tha Fokk.

