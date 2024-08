Duo op scooter gepakt na inbraak in FeanwÃ¢lden

Duo op scooter gepakt na inbraak in Feanwâlden

Jan Jelle Klomp vr 23 augustus 2024, 15.44 regionaal vr 23 augustus 2024, 15.44

FEANWALDEN - Een 24-jarige man uit Dokkum en een 14-jarige jongen uit de gemeente Noardeast-Fryslân zijn donderdagavond door de politie in de kraag gevat. Even daarvoor zouden ze een inbraak hebben gepleegd bij een bedrijf aan de Sanjes in Feanwâlden.

Hek geramd tijdens vlucht

Omstreeks 20.30 uur ontving de politie de melding van een inbraak, waarna agenten in Damwâld de twee verdachten op een scooter zagen rijden. Het duo sloeg bij het zien van de politie op de vlucht en botste op de Camstrastrjitte tegen een hekwerk. Op de Hoeksterloane belandden ze in de sloot.

Betrapt in bosschages

Ze besloten te voet verder te vluchten. Een andere eenheid van de politie zag de verdachten even later het Damwâldsterreedsje inrennen, waar ze in de bosschages werden aangetroffen en konden worden aangehouden. Een weggenomen kluis werd tijdens de vlucht achtergelaten en is in beslag genomen.

De verdachten zijn ingesloten in het cellencomplex in Leeuwarden. De recherche heeft de zaak in onderzoek en bekijkt of het aangehouden tweetal met meer inbraken in de regio in verband kan worden gebracht.