Zo vaart vanaf nu de pont heen en weer bij brug Kootstertille

regionaal do 22 augustus 2024, 9.21

KOOTSTERTILLE - Fietsers en voetgangers moeten vanaf donderdag gebruikmaken van de pont bij Kootstertille. De brug in de Hege Dyk (N369) is twee weken lang afgesloten voor alle verkeer.

De pont over het Prinses Margrietkanaal vaart elke dag van 6.00 uur tot en met 22.00 uur en kan maximaal 12 personen per keer overzetten. De weg onder de brug aan de kant van Drogeham is normaal toegankelijk. Het fietspad bij Kootstertille is wel afgesloten vanwege de werkzaamheden.

Omrijden via Burgum of Blauforlaet

Autoverkeer moet de komende twee weken omrijden via de brug of aquaduct van Burgum of de brug Blauforlaet bij Augustinusga. De brug van Skûlenboarch is geen optie omdat deze brug niet in gebruik is. Het brugdek wordt momenteel hersteld op een werf in Groningen.

Livestream

Het is mogelijk om de werkzaamheden aan de brug live te volgen online. Klik hier voor de livestream van Rijkswaterstaat.

Na klus, brug weer open

Aannemer Oosterhof-Holman gaat de komende weken een nieuw verstevigd brugdek plaatsen. Als deze klus is geklaard, dan kan de brug er weer eventjes tegenaan. De aslastbeperking (van oktober 2021) zal dan worden opgeheven zodat alle verkeer zonder wachten gebruik kan maken van de brug.

Vanaf woensdag 4 september gaat de brug weer open voor alle verkeer.

