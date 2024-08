Auto vliegt in brand na botsing met vrachtwagen op A7

regionaal wo 21 augustus 2024, 22.08

LUXWOUDE - De brandweer moest woensdagavond uitrukken voor een autobrand aan de snelweg A7 bij Luxwoude. Een automobilist was - even voor 18.45 uur - in botsing gekomen met een vrachtwagen en het voertuig vloog vervolgens in brand.

De bestuurder wist de auto nog op tijd stil te zetten op de vluchtstrook.

De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Bij het ongeluk kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Een berger heeft de auto later weggesleept.