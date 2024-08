Jannick Oosterhof schrijft boek over zijn leven en zijn werk in de zorg

Jan Jelle Klomp wo 21 augustus 2024, 16.08 regionaal wo 21 augustus 2024, 16.08

GORREDIJK - 'De anatomie van een verpleegkundige', dat is de titel van het boek dat de 29-jarige Jannick Oosterhof uit Gorredijk heeft geschreven. Het boek is een inspirerende biografie en wordt sinds deze maand uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

In het boek schrijft Oosterhof over zijn pubertijd waarin hij naïef, ongeïnteresseerd en 'terroriserend' - zoals hij het zelf noemt - was. Na zijn tienerjaren ging hij verpleegkunde studeren aan het mbo, ging aan de slag in de zorg en ging daarna weer studeren op het hbo.

Veel op zijn pad

Naast zijn passie voor zijn werk, schrijft Oosterhof openhartig over zijn persoonlijke leven en hoe dat hem beide gevormd heeft. "Ik heb moeten ontdekken wie ik zelf was en waar ik van hield. Er kwam nogal wat op mijn pad."

Inkijk

"Zo lees je onder andere hoe ik besluit verpleegkundige te worden en wat ik tijdens mijn werk allemaal heb gezien, heb meegemaakt en gedacht. Ook geef ik een royale inkijk in mijn privéleven. Hoe ik openbaar maak op mannen te vallen en in de wereld van jeugdzorg duik." aldus Oosterhof.

Na regen, zonneschijn

De schrijver vond het noodzakelijk om die dingen die hij meemaakte te delen. Soms als waarschuwing, levensles of ter inspiratie. "Het leven kan niet altijd over rozen gaan, maar laat wel zien, dat er na regen ook weer zonneschijn komt. Zo schuilt er achter het witte uniform van de ambitieuze en enthousiaste verpleegkundige een heel leven die tot het uitgeven van deze biografie gesloten bleef."

Het boek kan inmiddels worden besteld via de uitgever www.boekscout.nl en is verkrijgbaar in diverse boekwinkels.