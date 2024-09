Libertas verrassende winnaar sterk bezet toernooi

Jouke Dantuma ma 19 augustus 2024, 17.42 sportnieuws ma 19 augustus 2024, 17.42

DAMWALD - Na een voorbereiding van twee weken stond het afgelopen weekend een eerste krachtmeting voor de zaalvoetbalvrouwen van Libertas op het programma. Fc. Marlène uit Heerhugowaard organiseerde een prachtig toernooi met een top deelnemersveld.

Zo gaf FT Antwerpen, de kampioen van België, acte de présence en mocht Libertas ook de degens kruisen met Fc. Marléne - Nederlands kampioen 2022 - en de halve finalist van het vorige seizoen in de eredivisie ZVG uit Gorichem. Libertas startte het toernooi overtuigend door de Belgisch kampioen FT Antwerpen kansloos te laten.

Zelfvertrouwen

Door twee doelpunten van Silke van der Wal tankte men zelfvertrouwen voor het restant van het toernooi. De wedstrijd tegen ZVG verliep stroever maar werd uiteindelijk wel verdiend met 1-0 gewonnen. Weer was het Silke van der Wal, op aangeven van gastspeler Nancy Loth, verantwoordelijk was voor het doelpunt.

Voorsprong

Fc. Marlène had in de finale het thuisvoordeel. De landskampioen uit 2022 die in een superspannend drieluik (3x strafschoppen) de titel moest afstaan aan OS Lusitanos had ook beide wedstrijden gewonnen. Door een goal van Amy Visser kwamen de West-Friezen op voorsprong.

Strafschoppen

In de tweede helft bracht Lotte Bosma met een prachtig doelpunt Libertas op gelijke hoogte. Haar doelpoging zat tussen een schot en een lob in. Uiteindelijk moesten strafschoppen het finale oordeel vellen. Beide teams hebben geen hoog cijfer op hun rapport betreffend dit vak.

Uitblinkster werd keepster Dominique van der Kerkhof. De Rotterdamse in het dagelijks leven juf en derde keepster bij ZVG, was op proef bij Libertas. Zij ranselde de vijfde penalty van Kelly Hollak uit het doel. Daarna maakte Jildou Koning het karwei vakkundig af en kon een klein feestje worden gevierd. Dat Dominique van der Kerkhof het hele toernooi al flink op dreef was, kwam tot uitdrukking in de prijs van 'Beste speler'.