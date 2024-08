Fietsendief (41) op heterdaad betrapt in FeanwÃ¢lden

Fietsendief (41) op heterdaad betrapt in Feanwâlden

ma 19 augustus 2024

FEANWALDEN - Na een melding van fietsendiefstal bij het treinstation in Feanwâlden kon zondagavond een fietsendief door de politie op heterdaad worden aangehouden. Het gaat om een 41-jarige man uit Leeuwarden.

Getuigen herkenden de man van een eerdere diefstal en zagen dat hij een afgesloten fiets wegnam. Doordat direct 112 werd gebeld, konden gealarmeerde agenten de verdachte nog in de omgeving van het station aantreffen.

De man had zich naast de gestolen fiets in de bosjes verstopt, maar hield bij hoog en laag vol dat hij daar enkel op de bus zat te wachten. Het bezit van een accuslijptol en ander gereedschap maakte zijn verklaring er niet geloofwaardiger op.

De man werd door de politie aangehouden en ingesloten in het cellencomplex in Leeuwarden. Er wordt onderzocht of hij ook in verband kan worden gebracht met eerdere diefstallen bij het station.