Brandweer druk met hooibroei in Gorredijk, Langezwaag en Luxwoude

regionaal zo 18 augustus 2024, 17.34

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk en Tjalleberd moesten zondag meerdere keren in actie komen voor hooibroei. Om 6.11 uur werden beide ploegen opgeroepen voor hooibroei langs de Riperwei in Tijnje.

De bermbrand werd geblust en met een mobiele kraan is het hooi uit elkaar gehaald.

Om 8.15 uur werd de brandweer van Gorredijk opgeroepen voor een bermbrand langs de De Boenders in Langezwaag. Anderhalf uur later moest dezelfde ploeg in actie komen voor brand langs de Lûkster Heawei in Luxwoude.