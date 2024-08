Landgeitenkeuring bij de Spitkeet in Harkema

regionaal za 17 augustus 2024, 18.55

HARKEMA - Op het terrein van De Spitkeet vond zaterdag de jaarlijkse geitenkeuring plaats. Uit heel Noord-Nederland kwam een groot aantal Nederlandse landgeiten tezamen.

Dit oude ras was in de jaren '50 bijna uitgestorven, maar dankzij een uitgekiend fokprogramma lopen er tegenwoordig in ons land weer zo'n 2000 geiten en 200 bokken.

Zijn ingeschreven in het stamboek van de landelijke fokkersclub. Vroeger was dit sterke ras de 'koe van de armen'. Hij hoort dus heel goed thuis in het themapark in Harkema.

