Stroomstoring treft onder andere Harkema en Surhuisterveen

regionaal za 17 augustus 2024, 16.26

HARKEMA - Door een stroomstoring zaten zaterdagmiddag 671 huishoudens zonder stroom. Het ging om aansluitingen in Harkema, Drogeham, Augustinusga, Surhuisterveen en Surhuizum. De storing werd omstreeks 16.20 uur gemeld. Naar schatting van Liander ging dit nog tot 18.30 uur duren.

Rond 17.10 uur hadden 118 van de 671 aansluitingen weer stroom op het net.

Het ging volgens netbeheerder Liander om de postcodes 9231, 9281, 9283, 9284 en 9289. Onder andere de volgende straten zouden zijn getroffen door de storing:

Abrahamsplein

Boskkamp

De Elzen

De Esken

De Kriken

De Opslach

De Singel

De Smidte

De Wylgen

Doarpsstrjitte

Dwerspaed

Efterwei

Feartswal

Gaikemastrjitte

Gealeloane

Geawei

Hamsterpein

Homear

It Langpaed

It Noard

It Oast

It Oerset

It Stalt

It West

Jensmastrjitte

Kruswei

Legeloane

Mellereed

Pastorijpaed

Pauloane

Pypkewei

Reaskuorre

Siccamawei

Skoalikkers

Smeetsmakamp

Sylgong

Tsjerkepaed

Turfloane

W Barteles vd Kooiwei

Weinmakkerij