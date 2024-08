Dronken Dokkumse (43) vernielt ruit en politiecel

regionaal vr 16 augustus 2024, 23.06

DOKKUM - Een dronken 43-jarige inwoonster van Dokkum is donderdagnacht door de politie aangehouden nadat ze aan de Gedempte Hantumervaart in de stad een ruit had vernield. De vrouw verzette zich tijdens de aanhouding.

Na het vandalisme was de vrouw in de auto gestapt en weggereden. Een getuige alarmeerde de politie en agenten troffen de vrouw elders in de stad aan.

Ook op het politiebureau misdroeg de vrouw zich ernstig. Ze bevuilde de vloer en muren van de politiecel opzettelijk met bloed en urine. Vrijdag moest er een schoonmaakbedrijf worden ingeschakeld om de cel weer bruikbaar te maken.

Door de politie is aangifte gedaan en de gemaakte kosten worden op de vrouw verhaald. Omdat de Dokkumse op het bureau eveneens weigerde mee te werken aan een adem-alcoholonderzoek, werd haar rijbewijs ingevorderd.