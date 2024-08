Politie krijgt twintig tips over zedenzaken op Ameland

regionaal vr 16 augustus 2024, 18.13

NES (AMELAND) - Het onderzoek naar de twee zedenincidenten die maandag op Ameland plaatsvonden loopt volop. Dat laat de politie weten.

Deze week kwamen er ruim twintig tips binnen. De twee personen waar de recherche specifiek naar op zoek is hebben zich nog niet gemeld. De politie komt nog steeds graag met hen in contact.

Op maandag 12 augustus werden twee jonge kinderen slachtoffer van twee zedenfeiten. Het eerste slachtoffer werd op maandag nabij het Kwekerijbos aan het Westerpad in Nes tussen 10.30 uur en 11.00 uur slachtoffer van een schennispleger.

In de avond, rond 19.00 uur, werd een meisje slachtoffer van een zedenmisdrijf. Dit gebeurde in de duinen nabij de tweede strandopgang, achter de camping in Nes. Na deze incidenten zijn er geen nieuwe, vergelijkbare meldingen binnengekomen bij de politie op het eiland.

Twee mogelijk belangrijke getuigen

Er wordt volop meegedacht en de recherche heeft al ruim twintig tips mogen ontvangen. Onlangs riep de politie specifiek twee personen op zich te melden, waarvan de politie weet dat ze rond 19.00 uur op die bewuste strandopgang liepen in Nes.

Het gaat om de tweede strandopgang, gezien vanaf de Strandweg. Deze duinen bevinden zich achter de camping in Nes. Helaas hebben deze twee personen zich nog niet gemeld. Het is nog onduidelijk hoe deze personen er precies uitzien en of het om mannen of vrouwen gaat.

Bent u maandag 12 augustus tussen 18.45 en 19.00 uur (in de buurt van) de tweede strandopgang geweest in Nes, achter de camping? Neem dan contact op met de politie. Ook ontvangt de politie nog steeds graag beelden van mensen die rond dat tijdstip nabij de strandopgang waren. Wellicht heeft u foto's of video's gemaakt, mogelijk staat de verdachte op deze beelden.