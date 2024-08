Jack Kooistra bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

regionaal wo 14 augustus 2024, 16.06

LEEUWARDEN - Oud-journalist, schrijver en nazi-jager Jack Kooistra uit Leeuwarden is woensdag bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Kooistra werd in 1998 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, maar op grond van zijn bijzondere verdiensten na die tijd heeft de Koning besloten om Kooistra te bevorderen.

Commissaris van de Koning, Arno Brok, speldde in de Statenzaal in het provinciehuis van Leeuwarden de versierselen op in bijzijn van familie en vrienden.

Commissaris van de Koning Brok roemde Kooistra om zijn niet aflatende strijd tegen onrechtvaardigheid: "Jo wurk is en bliuwt relevant. Rassisme, faksisme en ûnderdrukking komme ek hjoeddedei noch foar. It wurk fan Kooistra is fan grut belang foar de skiednisskriuwing en draacht in wichtige boadskip, ek foar takomstige generaasjes."

Jack Kooistra werd in 1930 geboren in Zwaagwesteinde (nu De Westereen) en is bekend door het opsporen van oorlogsmisdadigers en collaborateurs. Dat leverde hem de bijnaam 'de Friese Simon Wiesenthal' op.

Kooistra heeft een groot archief aangelegd met duizenden namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van de strijd in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Hij schreef boeken over de oorlog en werd in 2016 door prinses Beatrix onderscheiden met de Zilveren Anjer van het Cultuurfonds als chroniqueur van de Tweede Wereldoorlog door oorlogsslachtoffers een gezicht te geven en voor zijn inzet om oorlogsmisdadigers op te sporen.

