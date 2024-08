Code geel voor kans op onweersbuien met veel regen

regionaal wo 14 augustus 2024, 12.24

BURGUM - Het KNMI heeft woensdagmiddag voor een groot deel van het land, waaronder Friesland, code geel gegeven voor onweersbuien met veel regen in korte tijd.

In de loop van de middag ontstaan er enkele stevige onweersbuien met vooral kans op veel regen in korte tijd. De buien doven in de loop van de avond uit. De weerwaarschuwing is geldig van 17.00 uur tot 22.00 uur

Er is bij de onweersbuien vooral kans op plaatselijk wateroverlast. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden.