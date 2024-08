Vallende sterren en poollicht vullen de nachtelijke lucht

regionaal di 13 augustus 2024, 2.55

APPELSCHA - Het komt bijna nooit voor, maar maandagnacht was het toch echt: poollicht en vallende sterren! Meteorenzwerm Perseïden is ieder jaar in augustus te zien, maar had dit jaar gezelschap van het poollicht. Een prachtige combinatie!

FOTONIEUWS