Oude Lada vat vlam op tropische dag

regionaal ma 12 augustus 2024, 19.18

DE FALOM - Een oude Lada 2106 vatte maandagavond vlam aan de Achterwei tussen Broeksterwâld en De Westereen. De brandweer van Damwâld kwam omstreeks 19.00 uur ter plaatse om de brand te blussen.

Met een stevige straal water was het vuur snel gedoofd. Er was vermoedelijk brand ontstaan in het motorblok van de Russische oldtimer. Mogelijk werd het wat te heet onder de motorkap vop deze tropische maandag waarbij een maximum temperatuur van 29 graden Celsius werd in Friesland bereikt.

Klassieker

De Lada is één van de meest iconische auto's uit de Sovjet tijdperk. Het model was gebaseerd op de Fiat 124 en werd sinds de jaren '70 geproduceerd. De Sovjetversie werd aangepast zodat deze beter bestand was tegen de ruige wegen en het koude klimaat van de Sovjet-Unie.

De Lada op de Achterwei komt uit 1984 en werd eind vorig jaar geïmporteerd naar Nederland. De vakantiegangers regelden na de brand zelf de berging.

