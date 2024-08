Al 6000 euro ingezameld voor familie die getroffen werd door brand

regionaal ma 12 augustus 2024, 18.06

FOUDGUM - Er is maandag al ruim 6000 euro ingezameld via een crowdfundingsactie van Justin Palsma, Sophie Beintema en Ilmer van Ditmarsch. Ze zijn vrienden van de 14-jarige Levi Sjoerdsma. Zijn familie werd zondag getroffen door een grote brand in hun woonboerderij in Foudgum.

De vrienden wilden in actie komen om iets te doen voor hun vriend en zijn familie.

Online in actie

Omdat ze zelf op vakantie waren, werd besloten om online een inzamelingsactie op te starten. Binnen 24 uur werd er nu al 6000 euro opgehaald. Door de brand is de familie vrijwel alles kwijtgeraakt wat ze hadden. Met het geld willen Justin en Ilmer daar op korte termijn verandering in brengen.

Elke bijdrage helpt

De woonboerderij met een dagbesteding aan de F. Haverschmidtwei in Foudgum was net verbouwd. Door de brand is de familie Sjoerdsma bijna alles kwijt geraakt. "Elke bijdrage, hoe klein dan ook, is welkom en zal volledig naar het zwaar getroffen gezin gaan om hun weer een beetje moed te geven en weer wat op weg te helpen." zo staat er geschreven bij de actie.

Klik hier om de crowdfunding-actie te bekijken.