Zorgboerderij volledig verwoest door grote brand

regionaal zo 11 augustus 2024, 14.20

FOUDGUM - Een woonboerderij in Foudgum is zondag volledig verwoest door een brand. De woning aan de F. Haverschmidtwei had een rieten kap.

De eerste brandweerploeg werd om 14.03 uur gealarmeerd. Daarna volgden meerdere ploegen uit de regio. Het was al direct duidelijk dat er sprake was van een grote brand.

In lichterlaaie

Bij aankomst van de brandweer stond het dak van de woning al in lichterlaaie. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Foudgum enige tijd te zien. De gehele woonboerderij is door de brand verloren gegaan. De woonboerderij was net verbouwd en deed dienst als zorgboerderij Jarla State (met dagbesteding).

Iedereen op tijd buiten

Naast de brandweer is ook de politie en een ambulance opgeroepen. "De achterkant van de boerderij staat volledig in brand. Alle bewoners konden op tijd buiten komen." zo liet de brandweer om 14.22 uur weten.

Probleem met waterwinning

Omdat de brandweer op enig moment een storing kreeg met de waterwinning, is rond 15.15 uur de brandweer van Harlingen opgeroepen om met de waterwinning naar Foudgum te komen. Deze brandweerploeg kwam om 15.55 uur ter plaatse om ervoor te zorgen dat overal voldoende bluswater aanwezig is.

Dierenambulance reed toevallig langs

Medewerkers van de dierenambulance konden twee schapen redden door ze bij het vuur weg te halen. De hond werd nog op tijd uit de woning gehaald door de eigenaar. De familie zou net vertrekken en toen brak plotseling de brand uit. De schapen zijn uiteindelijk naar de buren gebracht en de dierenambulance heeft na de brand zeven eenden meegenomen.

Tijdens het bluswerk was de N356 afgesloten voor het doorgaande verkeer.

