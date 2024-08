Auto vliegt over de kop bij boscamping

regionaal za 10 augustus 2024, 17.52

APPELSCHA - Een automobilist vloog zaterdagmiddag over de kop nadat deze in botsing kwam met een ander voertuig. Dit gebeurde omstreeks 15.45 uur bij de Boscamping aan de Oude Willem 3.

De politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Al snel werd duidelijk dat alle betrokkenen met de schrik vrijgekomen waren. In de auto die over de kop lag, zat één persoon. In de andere auto, welke in de zijkant werd geraakt, zaten drie mensen.

Beide auto's raakten dusdanig beschadigd dat ze geborgen moesten worden door een berger.

FOTONIEUWS