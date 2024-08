Samenwerking tussen VC Sparta en Triumphera

sportnieuws za 10 augustus 2024, 10.23

DOKKUM - VC Sparta heeft zijn eerste samenwerking binnen. De insteek van de nieuwste volleybalclub uit Dokkum is om samen te gaan werken met andere verenigingen uit de regio, om de volleybalsport opnieuw op de kaart te zetten. Hieruit is nu de eerste samenwerking een ontstaan.

Er zullen komend seizoen vanuit Triumphera 3 jeugdspelers op de maandag mee gaan trainen met VC Sparta H2. Tevergeefs zocht de vereniging uit Kollum al enige tijd naar mogelijkheden om meer uitdaging te bieden aan deze 3 jongens, aangezien er daar geen herenteam meer is.

Doordat Jens Bobbinga, Tycho Dobbinga en Pieter Jongsma met het tweede herenteam van VC Sparta gaan meetrainen, krijgen ze de kans zich sneller en meer te ontwikkelen en ervaring op te doen op hoger niveau. "Het doel is niet om hun bij Triumphera weg te halen, maar om ervoor te zorgen dat deze jongens in de toekomst blijven volleyballen", geeft trainer Meindert Paul Kwast aan.

"Deze samenwerking is een goed begin maar we willen meer. Zo willen we ook heel erg graag op het gebied van jeugd gaan samenwerken met de Roeken/DVC uit Dokkum. We hopen dat we op niet al te lange termijn kunnen starten met de gesprekken en dan ook weer verder kunnen bouwen aan de toekomst van het volleybal".