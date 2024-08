Afscheid van Albert Brouwer met indrukwekkende Ride Out

KOLLUM - Honderden mensen namen vrijdag op indrukwekkende wijze afscheid van Albert Brouwer uit Kollum. De 54-jarige man, die op 1 augustus 2024 overleed, werd na zijn uitvaart geëerd met een Ride Out.

Honderden oldtimers en vrachtwagens reden mee in deze stoet, waarbij de ronkende motoren en glimmende voertuigen een passend eerbetoon vormden aan de autoliefhebber.

Ride Out

De uitvaartdienst vond plaats in de Oosterkerk van Kollum, waarna de Ride Out rond half drie van start ging. De route voerde langs het huis waar Albert woonde, door het centrum van Kollum, en eindigde uiteindelijk bij begraafplaats Nijenhof in Aldwâld. De voertuigen konden parkeren bij het tankstation, maar al snel bleek dat de parkeerplaats te klein was voor de vele deelnemers.

Op de parkeerplaats bij De Houtmoune in Buitenpost werd ter ere van Albert nog een meeting gehouden, waar men nogmaals stil stond bij zijn leven en zijn passie voor auto's en muziek.

Laatste wens

Albert Brouwer kreeg twee maanden voor zijn overlijden nog de kans om zijn laatste wens in vervulling te zien gaan: het bijwonen van een concert van zijn favoriete band AC/DC. Dit bijzondere moment, dat met hulp van de stichting Ambulance Wens werd gerealiseerd, maakte diepe indruk op zijn familie en vrienden.

In een artikel in het Algemeen Dagblad vertelt zijn zoon Ricardo vol trots hoe dit concert zijn vader enorm heeft gesterkt in zijn laatste weken.

