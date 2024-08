Engbert van Esch benoemd als informateur

regionaal do 8 augustus 2024, 11.27

DOKKUM - Engbert van Esch is benoemd als informateur voor de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Noardeast-Fryslân. Na de val van de coalitie begin juli, heeft verkenner Jornt Ozenga met alle fractie uit de gemeenteraad gesprekken gevoerd.

Op basis van deze gesprekken heeft de verkenner het advies gegeven om verdere gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân (GBNF), ChristenUnie, CDA en FNP om de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie verder te onderzoeken. De heer Engbert van Esch voert deze opdracht uit op basis van het rapport van de heer Ozenga.

De heer Van Esch is in in 2019/2020 gedurende een jaar wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân geweest, waardoor hij de gemeente, het bestuur en de gemeentelijke organisatie kent. Daarnaast heeft de heer Van Esch twaalf jaar ervaring als wethouder van de gemeente Ooststellingwerf.

De opdracht van de informateur is om met vertegenwoordigers van GBNF, ChristenUnie, CDA en FNP in gesprek te gaan om te onderzoeken of zij bereid zijn om onderhandelingen te starten om tot een nieuwe coalitie te komen, en hierover de gemeenteraad te informeren.

Het is de bedoeling dat de heer Van Esch na de zomervakantie aan zijn opdracht begint en zo mogelijk begin september een kort verslag uitbrengt aan de gemeenteraad. Dit verslag zal antwoord moeten geven op de vraag of de vier betrokken partijen wel of niet bereid zijn om verder te onderhandelen over een nieuwe coalitie.