Twee keer brandstichting in bos bij Lippenhuizen

regionaal wo 7 augustus 2024, 21.48

LIPPENHUIZEN - In een bos langs de Trijehoek in Lippenhuizen is woensdag tweemaal brand gesticht. Vermoedelijk is het gebeurd door jeugd.

Net voor 18.00 uur kreeg de brandweer een melding van een buitenbrand aan de Trijehoek. Het betrof een smeulende boomstam. Twee uur later was er opnieuw sprake van een brand.

