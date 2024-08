Werk op verwerkingslocatie bij Holwert stilgelegd vanwege benzeen

HOLWERT - De verwerking van grond vanwege de berging van twee vliegtuigwrakken bij Holwert is stilgelegd vanwege vervuilende grond. De staf officier vliegtuigberging besloot dinsdag om het werk stil te leggen.

"Er is geconstateerd dat grond vervuild is met benzeen, dat zijn brandstofresten van het nog aanwezige vliegtuig." zo laat Claudia van Hoek van vliegbasis Woensdrecht aan WâldNet weten.

Op dit moment worden er twee vliegtuigwrakken geborgen in de regio. Het gaat om een Engelse Vickers Wellington in het dijkvak nabij Holwert en een Duitse Messerschmitt in de buurt van Hallum. De berging in Hallum is inmiddels afgerond, zo liet Defensie weten. De berging van de Vickers Wellington kon - op enige afstand - gewoon doorgaan.

Verwerkingslocatie

De opgegraven grond van de berging bij Hallum werd overgebracht naar de verwerkingslocatie bij Holwert. In deze grond is de benzeen aangetroffen.

Onderzoek

Er wordt nu onderzoek gedaan naar de omvang van de vervuiling in de grond. Een CBRN team is ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. CBRN staat voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen. De benzeen zou restafval zijn van de nog aanwezige brandstof van de Messerschmitt.

Eervolle rustplaats

Defensie is in juli met de berging van twee vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog begonnen. Het doel van de berging is om de vermoedelijke stoffelijke resten van zes bemanningsleden te vinden en hen een eervolle rustplaats te bieden.

Een deel van de zeedijk waar het vliegtuig ligt, ligt vanwege de berging tijdelijk in een bouwkuip van acht meter diep. Een tijdelijke waterkering moet het zeewater tegenhouden tijdens de bergingsoperatie.

