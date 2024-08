Automobilist eindigt tegen bewegbewijzering op rotonde

regionaal wo 7 augustus 2024, 11.01

GARYP - Een automobilist eindigde woensdagochtend tegen de bewegwijzering op een rotonde bij het viaduct van Garyp. De bestuurder kwam vanaf de afrit van de Wâldwei (N31).

Zowel de politie als een ambulance werden om 10.24 uur opgeroepen voor het ongeval. De bestuurder is ter plaatse door het ambulancepersoneel opgevangen. Het slachtoffer is later overgebracht naar het ziekenhuis.

Verkeersbord geraakt

Bij de aanrijding werd een verkeersbord omver gereden en daarna de bewegwijzering en lantaarnpaal geraakt. Deze raakte door de aanrijding ook defect.

Berging

Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig weg te slepen. Tijdens de berging was de afrit vanaf de Wâldwei (naar Garyp) korte tijd afgesloten door Rijkswaterstaat. Het verkeer vanaf Earnewâld en Garyp werd om de beurt over de rotonde geleid.

