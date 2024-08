Brandlucht in huis na kortsluiting in Surhuisterveen

lokaal nieuws di 6 augustus 2024, 18.41

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen rukte maandagnacht uit naar een woning aan de Dokter Keijserstraat in Surhuisterveen. De bewoners hadden last van een brandgeur in huis nadat er kortsluiting was geweest. Ze vertrouwden het zaakje niet.

De brandweer kwam ter plaatse. "Wij hebben het stopcontact gedemonteerd en geïnspecteerd. In het stopcontact zelf was niets aan de hand." zo laat de brandweer weten.