Echtpaar Spinder-Kooistra uit Harkema viert 65-jarig huwelijk

regionaal di 6 augustus 2024, 12.57

HARKEMA - Op dinsdag bracht burgemeester Oebele Brouwer een bezoek aan het echtpaar Spinder-Kooistra uit Harkema ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk.

De heer Taeke Spinder en mevrouw Lutske Spinder-Kooistra gaven elkaar op 6 augustus 1959 het ja-woord. Meneer en mevrouw zijn geboren en getogen in Harkema en wonen daar nog steeds. Het echtpaar heeft drie dochters, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen, met een derde achterkleinkind op komst.

Meneer Spinder had als grote hobby het houden van postduiven en nam jarenlang deel aan wedstrijden. Hoewel hij gestopt is met wedstrijdvliegen, heeft hij nog steeds een klein aantal duiven. Mevrouw Spinder houdt van zingen en heeft 35 jaar lang in verschillende koren gezongen.

Met uitzondering van twee uurtjes hulp per week is het echtpaar zelfredzaam en verkeert in goede gezondheid. Ze vieren hun jubileum in huiselijke kring met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.