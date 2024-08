Kittens gedumpt op bietenplaats in Ternaard

regionaal di 6 augustus 2024, 11.24

TERNAARD - In een doos op de bietenplaats in Ternaard zijn drie jonge kittens gevonden. Een voorbijganger hoorde zacht gepiep en trof het drietal op een handdoek in de doos. Volgende Dierenambulance Dier In Nood waren de katjes nog maar drie dagen oud.

De kittens zijn opgevangen bij een adres van Dier onder Dak uit Dokkum. De dierenambulance vraagt zich voornamelijk af waarom de diertjes daar gedumpt zijn.

Daarnaast roepen ze mensen op die misschien in een soortgelijke situatie zitten en niet weten wat ze met een nestje kittens moeten doen om contact op te nemen. "Wij denken niet in het creëren van problemen maar in het oplossen ervan." aldus Dierenambulance Dier In Nood.