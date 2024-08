Wirdum: verwarde man steekt matras in brand, twee katten dood

Auke Iedema ma 5 augustus 2024, 10.03

WIRDUM - Een brand op de bovenverdieping van een woning zorgde zondagnacht voor veel overlast in Wirdum. Rond middernacht brak de brand uit terwijl de (verwarde) bewoner met een aantal katten in de woning aanwezig was. Twee katten overleefden de brand uiteindelijk niet.

De brand vond plaats in een woonblok met zes woningen. De brandweer en politie ontruimden omliggende huizen, waarvan de bewoners tijdelijk elders werden opgevangen. Gedurende de nacht mochten zij terugkeren naar hun woningen, met het advies goed te ventileren voor het slapen gaan.

Een aantal andere katten en kittens werd door de dierenambulance opgehaald en naar een opvang gebracht. Salvage kwam ter plaatse om de bewoners te ondersteunen met de schade als gevolg van de brand.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) moest de verwarde bewoner uit zijn huis halen. Hij had een matras in brand gestoken en zichzelf verwond. De verdachte, die alle deuren had afgesloten, werd na het gebruik van een taser (door een kapot gemaakt raam) aangehouden. Hij wordt door de politie bewaakt in het ziekenhuis.