Amerikaan rijdt dwars over rotonde in Drachten

zo 4 augustus 2024, 20.20

DRACHTEN - De bestuurder van een Oldsmobile Toronado reed zaterdagnacht dwars over een rotonde van de Folgeralaan in Drachten. De man strandde even later op het fietspad langs de weg.

Buurtbewoners zagen nog dat de man uitstapte en zijn auto bekeek. Hij reed daarna met een lekke band verder in de richting van Drachtstercompagnie.

'Politie wilde niet komen'

Hoewel de politie direct werd ingelicht, zou er niemand meer ter plaatse zijn gekomen. "De politie werd direct gewaarschuwd maar weigerde te komen omdat er geen gewonden waren." zo laat Nicolaas Smit op Facebook weten. Enkele auto-onderdelen op de rotonde waren stille getuige in de nacht.

Zwaarbeschadigd

De Amerikaanse oldtimer waarin de man reed, werd zondag aangetroffen aan het Noorderend. Vermoedelijk is de man te voet verder gegaan naar zijn eindbestemming. De auto was zwaarbeschadigd en had een lekke band.

Auto's rijden veel te snel

Buurtbewoners laten weten dat ze hopen dat de gemeente snelheidsbeperkingen kan instellen bij de rotonde. Regelmatig vinden er op of bij de rotonde aanrijdingen plaats. "Op de Folgeralaan wordt regelmatig sneller dan 90 km/u gereden waar je 50 mag. Zelfs tussen de rotonde Folgeren en rotonde Waterlelie." aldus Smit.

