Auto vliegt uit de bocht en in de sloot

regionaal do 1 augustus 2024, 20.03

DOKKUM - Een vrouw is samen met haar kind donderdagavond in de sloot terecht gekomen. Op de Hogedijken in Dokkum vloog ze met haar auto uit de bocht en raakte ze van de weg. Zowel de bestuurster als het kind raakten niet gewond.

In de sloot stond maar weinig water, waardoor de auto niet onder water verdween. Een ambulance is ter plaatse gekomen om beide inzittenden te onderzoeken. De auto is door een berger uit de sloot getakeld.

