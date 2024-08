Huis van de maand: Burmaniastraat 60 te Surhuisterveen

do 1 augustus 2024

SURHUISTERVEEN - Deze goed onderhouden vrijstaande woning biedt verrassend veel leefruimte en comfort. Met een royaal woonoppervlak van 170m2 is er zowel op de begane grond als op de verdieping volop ruimte. De woning beschikt over een ruime woonkamer en grote slaapkamers op de etage, ideaal voor gezinnen of mensen die van ruimte houden. Daarnaast is er op de begane grond een studeerkamer, perfect voor thuiswerken.

De woning ligt op een aantrekkelijke locatie in een ruim opgezette straat met brede groenstroken in het dorp Surhuisterveen. Het perceel van 480m2 biedt veel buitenruimte, waaronder een zonnige achtertuin op het zuiden. De terrasoverkapping maakt het mogelijk om het hele jaar door van het buitenleven te genieten. Voor hobbyisten is er voldoende ruimte met de stenen berging naast de woning en de houten schuur/garage in de achtertuin.

Wat betreft energie-efficiëntie is de woning goed geïsoleerd met dak-, vloer- en gevelisolatie en HR+ glas in de ramen. Verwarming gebeurt via radiatoren en op de verdieping is een airco-unit aanwezig voor zowel verwarming als koeling. De keuken is voorzien van vloerverwarming, wat extra comfort biedt.

Indeling: Voorentree, hal, toilet, trapkast en studeerkamer, woonkeuken met inbouwkeuken in hoekopstelling voorzien van inbouwapparatuur (vaatwasser, gaskookplaat, afzuigkap en spoelbak), plavuizenvloer en ruimte voor een zespersoons eethoek, de royale woonkamer, dankzijde de vele raampartijen heerlijk licht, beslaat maar liefst ca. 52m2, de ruimte is afgewerkt met een stijlvolle laminaatvloer, de tuingerichte zithoek biedt via openslaande tuindeuren directe toegang tot de terrasoverkapping, de praktische bijkeuken beschikt over een toegangsdeur vanaf de oprit en openslaande deuren naar de achtertuin en overkapping, achter de schuifdeuren vind je de aansluiting voor een wasmachine en volop bergruimte. Eerste etage: overloop met dakkapel en bergruimte achter de knieschotten, drie ruime slaapkamers waarvan twee ca.17m2 en de derde ca. 16m2, badkamer met douche, toilet en vaste wastafel.

Rondom de woning ligt een verzorgde tuin met de achtertuin gunstig gelegen op het zonnige zuiden. Deze tuin is fraai ingericht met zonneterras, gazon en een terrasoverkapping, waardoor je het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. Naast de woning bevindt zich een stenen berging van ca. 16m2 met openslaande deuren aan de voorzijde en een loopdeur aan de achterzijde.

In de achtertuin staat een ruime houten schuur/garage van ca. 26m2, ideaal als hobby- of bergruimte.

De oprit, voorzien van sierbestrating, biedt meer dan voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein.

Surhuisterveen is hét dorp in de regio waar alles te vinden is als: 4 grote supermarkten, vele winkels, een groot openluchtzwembad, sportaccommodaties, levendige horeca en een multifunctioneel centrum met o.a. een bibliotheek en ontmoetingsplekken. Bovendien ligt Surhuisterveen nabij de snelweg (A7) met een uitstekende verbinding naar Groningen, Drachten en Heerenveen. Ook Leeuwarden is zeer gemakkelijk te bereiken via de Wâldwei.

Deze woning combineert ruimte, comfort en een gunstige ligging, waardoor het een ideale keuze is voor iedereen die op zoek is naar een ruime en goed onderhouden woning in een rustige omgeving. Een spoedige aanvaarding behoort tot de mogelijkheden. Wacht dus niet te lang en maak snel een afspraak voor een bezichtiging zodat jij hier wellicht al snel kunt genieten van deze prachtige woning in Surhuisterveen.

De Flexibele Makelaar(s) in Surhuisterveen laten jou deze woning aan de Burmaniastraat 60 maar wat graag zien! Klik hier voor meer informatie over deze woning.