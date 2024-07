Oprijwagen uitgebrand aan Alde Dyk in Kootstertille

regionaal wo 31 juli 2024, 19.00

KOOTSTERTILLE - De brandweer van Drogeham moest woensdag om 18.28 uur uitrukken voor een brand in Kootstertille. Op een terrein aan de Alde Dyk was een oprijwagen in brand gevlogen.

De brand was waarschijnlijk ontstaan in de motor. Dankzij de snelle inzet van de brandweer was het vuur snel gedoofd. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het voertuig.

FOTONIEUWS