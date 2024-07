Geen dossiers ingezien bij inbraak Woodbrookers

regionaal di 30 juli 2024, 17.54

KORTEHEMMEN - Jeugdhulp Friesland heeft dinsdag een update gegeven over de inbraak in de nacht van 26 op 27 mei 2024 bij Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen. Uit hun onderzoek blijkt dat er geen dossiers zijn meegenomen of ingezien.

Deze conclusie is gebaseerd op uitgebreide camerabeelden. De politie doet nog steeds onderzoek naar de daders.

De oud-cliënten die bezorgd waren, zijn inmiddels geïnformeerd. Hoewel zij gerustgesteld konden worden, betreurt Jeugdhulp Friesland dat deze zorgen zijn ontstaan.