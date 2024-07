Auto te water na schrikreactie op Kaleweg Doezum

di 30 juli 2024

DOEZUM - Bij een eenzijdig ongeval op de Kaleweg in Doezum is dinsdag een auto te water geraakt. De automobilist schrok van een tegenligger en enkele plukjes hooi die over de weg waaiden, waardoor hij in de sloot belandde.

De man zat alleen in het voertuig en raakte niet gewond. Wel is hij meegenomen naar het politiebureau. De Peugeot, die total loss was, is weggesleept door bergingsbedrijf Collewijn.

