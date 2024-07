Motorrijder duwt deelneemster triatlon van de fiets

SUWALD - Tijdens de triatlon van Leeuwarden op zaterdag 20 juli is een deelneemster ernstig gewond geraakt door toedoen van een motorrijd(st)er. Het incident vond plaats bij Suwâld.

De vrouw was vanuit Leeuwarden op de racefiets onderweg over de Aldemiede richting Suwâld toen ze een trekker inhaalde. Op hetzelfde moment naderde een motorrijder haar vanuit de richting van Suwâld. Tijdens het passeren gaf de motorrijd(st)er haar een duw, waardoor ze vlak naast de trekker ten val kwam.

Botbreuk

Als gevolg van de valpartij liep de vrouw een botbreuk en schaafwonden op. Daarnaast raakten haar fiets en fietskleding beschadigd. De motorrijder reed na het ongeval door zonder zich om de gewonde vrouw te bekommeren.

Getuigen gezocht

Er is bij de politie aangifte gedaan en de zaak is in onderzoek. De politie is op zoek naar de motorrijder en naar twee getuigen. Deze twee fietsers hebben het ongeval zien gebeuren en verleenden daarna eerste hulp aan het slachtoffer.