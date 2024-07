BOA mishandeld op Klaaikluutfestival

regionaal ma 29 juli 2024, 15.35

MITSELWIER - Op het Klaaikluutfestival bij Mitselwier is zaterdagnacht een geüniformeerde handhaver van de gemeente het slachtoffer geworden van een mishandeling. De mishandeling vond omstreeks 1.00 uur plaats langs de Roptawei.

Terwijl de handhavers ingrepen bij een vechtpartij, werd één van hen door een omstander op zijn hoofd geslagen en tegen zijn enkel geschopt.

De politie laat weten dat er aangifte is gedaan en een onderzoek is gesteld. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden bij de politie via 0900-8844 of via het contactformulier op politie.nl.