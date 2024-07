Frije cross Blije: 'As wie it noait fuort west!'

BLIJE - Wat een cadeau; zaterdag 27 juli 2024. Waar dit jaar diverse organisaties hun autocross vanwege de natte weersomstandigheden moesten afblazen, hield de organisatie van de Frije Cross de adem ook een tijdje in.

Na 4 maanden voorbereiding waren de weerberichten in de laatste week voor de Frije cross Blije weinig hoopvol. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juli zou er volgens Buienradar rond de 30 millimeter vallen.

"We hebben ons door deze voorspellingen niet uit het veld laten slaan en zijn stug doorgegaan met de voorbereidingen."

"Vrijdagochtend 26 juli gebeurde dit nog in de regen, maar daarna klaarde het toch echt op en waren de weersverwachtingen voor de zaterdag ineens omgeslagen…in ons voordeel."

Zo gebeurde het dat "de moaiste sneon foar de Boufak" onder comfortabele zomerse omstandigheden georganiseerd kon worden en er heel veel blije mensen op het land van maatschap Boersma rondliepen.

Zwaar

Nadat de file van coureurs het terrein waren opgereden werden de auto's en de motoren in het rennerskwartier koortsachtig voorbereid op wat ze te wachten stond. De baan bleek een uitdaging en een aanslag op het materiaal. De coureurs moesten goed zoeken naar de goede lijn om de boel heel te houden, al leverde dit voor het publiek wel mooie beelden op.

Dat publiek had er zin in want ze waren ruim voor het vallen van de eerste vlag al in geruime getale aanwezig en bleven lekker plakken.

De eerste omlopen werden onder zware omstandigheden verreden. De baan was verzadigd door het vele water wat er maandenlang gevallen was. Zo bleef het lang modder gooien en ontstonden er diepe kuilen in de bochten. Gelukkig hadden de ingevlogen loonbedrijven uitstekend materiaal mee en kon de weerbarstige grond enigszins bedwongen worden. Zo kwam het dat de derde omloop en de finales al veel strakker verliepen, met hogere snelheden als resultaat.

Vertier, bier….en meer

Er werd niet alleen gecrosst. De jonge bezoekertjes kwamen ook aan hun trekken en dit op het springkussen, op de zandbult, ze konden met grote blokken bouwen en ze mochten als ze wilden prachtig geschminkt worden. Voor de sportieve bezoekers waren er de Kop van Jut en een boksbal aanwezig.

Voor de mensen iets kwijt wilden was er de Hea!-caravan. Voor het televisieprogramma Hea! van Omrop Fryslân worden altijd bijzondere mensen gezocht. Nou…. die waren er genoeg op de Frije cross Blije! De uitzending is in september te zien op Omrop Fryslân TV.

Winnaars

Dankzij de weergoden die de cross goed gezind bleven, werden de finales onder mooie omstandigheden verreden en werden een uurtje later de winnaars in de tent gehuldigd. Bedolven onder bloemen, kransen, bekers en prijzengeld werden ze op het ereschavot gehesen en toegejuicht door het publiek.

Feest(je)

Hierna was de aandacht voor de band Sjorrie en de beppesizzers, die ons lekkere Nederlandstalige hardrock & roll voorschotelden. De afsluiting van deze mooie dag lag in handen van Disco Silver, die traditiegetrouw de voetjes van de vloer of de mensen roeiend op de grond kregen. Zo kwam er even na 22:00 uur een einde aan: De Moaiste Sneon foar de Boufak.

Het publiek moest duidelijk wennen aan de sluitingstijd die aanmerkelijk vroeger lag dan bij de voorgaande edities. Met lichte en soms wat grotere tegenzin, zonder of met wat grotere hindernissen heeft iedereen het terrein van de Frije cross Blije kunnen verlaten.

Buiging

Zo kijkt de organisatie terug op een dag die hun verwachtingen overtroffen heeft! "Wat een belangstelling! De pluimen prikken nog een beetje na."

Uitslagen staan op https://www.frijecrossblije.nl/uitslagen-2024/

